Probabile qualche altra uscita, ma non Gaetano e Zerbin

Uscite, ma non loro. Forse Fabian, forse Ounas, ma Gaetano resta. Piace a Spalletti e il tecnico vuole la sua presenza in rosa, ancor di più adesso per il periodo in cui mancherà Demme per infortunio: il giovane centrocampista che ha vinto l’anno scorso il campionato di serie B con la Cremonese domenica prossima contro la Fiorentina farà parte per la prima volta dei convocati dopo essere stato costretto a saltare le prime due partite per squalifica. Resta anche Zerbin, il giovane di grandi prospettive che ha anche fatto l’esordio con l’Italia di Mancini: arricchirà l’organico offensivo e avrà modo di crescere ancora in gruppo. Rimane, quindi, almeno fino a gennaio e poi verrà fatta una nuova valutazione.

Il Mattino