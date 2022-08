Oliveira: “Addii dolorosi, ma ben rimpiazzati. Complimenti per Kvara”

Luis Oliveira, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Cagliari e Fiorentina. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutoallenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Cagliari e Fiorentina. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

Quanto ha perso il Napoli con l’addio di Mertens? “Diciamo che ha perso tantissimo, ma sappiamo che la storia del calcio riserva tante sorprese. Dries era un giocatore fondamentale per gli azzurri e resterà per sempre nel cuore dei tifosi visto che è stato un grande simbolo del club. Per quello che abbiamo visto in queste prime due partite, il Napoli è una squadra terribile: 9 gol fatti, la squadra c’è, non si è sentita la mancanza di Mertens né di Insigne. La società li ha rimpiazzati bene? Vedendo l’avvio di campionato, dico di sì, nonostante la scelta sia stata dolorosa. Per Koulibaly penso abbiano pesato gli stimoli”.

Che gara sarà Fiorentina-Napoli? “Vedendo quanto ha dimostrato il Napoli, ad oggi, mi aspetto una partita aperta. Sono due squadre che cercano il risultato attraverso il gol, non con una tattica estrema. Gli azzurri arrivano in grandissima forma, ma nel calcio può succedere di tutto, soprattutto perché la Viola ha un grande allenatore ed è in fase di crescita. Passeranno il turno col Twente? Credo siano avvantaggiati, ma con le squadre olandesi bisogna sempre stare attenti”.

Un commento su Kvaratskhelia “Nessuno lo conosceva nel campionato italiano, non ho mai sentito nessuno parlarne. Ha colpi incredibili: gol, dribbling, assist, colpo di testa. Poi ha tantissimo entusiasmo, com’è consuetudine per i ragazzi della sua età. Ripeto: non lo conosceva nessuno, pertanto facciamo i complimenti al Napoli ed ai suoi dirigenti per averlo preso”.