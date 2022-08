Nicolò Schira: “Ieri call-conference Napoli-Psg per Navas. Gli ultimi aggiornamenti”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “One Football Club”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il collega de “Il Giornale” Nicolò Schira.

Quale sarà il futuro della porta azzurra? “Il futuro porta a Keylor Navas, ieri c’è stata una call conference estremamente positiva, poi ha già un accordo con il club partenopeo che l’ha convinto spalmandogli l’ingaggio di una stagione su due anni, utilizzando il decreto crescita. Poi c’è l’affidabilissimo Sirigu, e Meret che potrebbe restare almeno fino a gennaio. Con Navas non c’è storia: sarebbe il miglior portiere della storia del Napoli, uno dei cinque più forti attualmente. Il Napoli è partito lento sul mercato ma, zitto zitto, si è rilanciato alla grande. Futuro Meret? In Italia non credo ci siano porte libere, ad oggi, ma ci sono ancora due partite dove può succedere di tutto e liberare spazio per Alex. La speranza del club di Adl è quella di chiudere per Navas entro l’inizio della prossima settimana. Credo sia ormai scattato il count-down per l’approdo del costaricano alla corte di Spalletti, dal Napoli filtra ottimismo, ora tocca al Psg lavorare alla risoluzione contrattuale del portiere”.

