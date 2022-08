Navas allo sprint finale: si stanno “sbrigando” le pendenze arretrate

Navas allo sprint finale. Sono proseguiti i contatti in questa settimana, la strategia è stata delineata da tempo e si è ormai al momento clou per arrivare alle mosse definitive. E’ chiuso al Psg da Donnarumma, non ha giocato neanche un minuto in questa stagione, quindi il portiere prende sempre più in considerazione la soluzione Napoli. Tutto, però, ruota intorno al suo ingaggio molto alto e dal contratto di due anni che lo lega ancora ai parigini. Necessario, quindi, risolvere il problema delle pendenze arretrate prima di poter concludere il discorso con il Napoli. Arrivo da considerare ora dopo ora più vicino: Navas sarebbe il titolare e si aggiungerebbe a Sirigu e Meret che sono in rosa. A quel punto ci sarà da valutare la posizione del portiere friulano che non ha rinnovato il contratto con il Napoli: se non arrivassero proposte potrebbe restare e con Sirigu sarebbe uno dei due portieri alle spalle di Navas.

Il Mattino