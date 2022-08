Mertens commenta Raspadori, “Ciro” onora ancora una volta la maglia

Oggi ha parlato in conferenza stampa, Giacomo Raspadori, dopo una trattativa estenuante, per sostituire Mertens. Il profilo Twitter della SSCN ha pubblicato una foto del giocatore ex Sassuolo, con le parole pronunciate ai microfoni davanti ai giornalisti: “Non vedo l’ora di iniziare questo viaggio per mettermi alla prova e migliorare ulteriormente. Sono così emozionato e voglio davvero fare bene!”. A queste parole del neo calciatore azzurro ha commentato Dries Mertens con un cuore azzurro. L’ex bomber del Napoli dimostra ogni volta nelle sue parole e nei gesti l’attaccamento alla maglia azzurra.