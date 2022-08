Meret non rinnoverà, andrà a scadenza di contratto!

Alla chiusura del mercato, nel frattempo, manca ancora una settimana: sette giorni, dicevamo, mica tantissimi ma decisamente sufficienti per suggellare due operazioni ritenute prioritarie dal Napoli. Sia dal punto di vista societario: il contratto di Fabian scadrà il 30 giugno 2023, il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare e ciò significa che a partire da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi club a parametro zero. Sia dal punto di vista tecnico: il piano operativo, infatti, ha sempre contemplato l’acquisto di un altro portiere di spessore internazionale da affiancare a Meret. Sì, inizialmente era questa l’idea tinta d’azzurro: il fatto, però, è che anche Alex ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento, nonostante abbia inaugurato la stagione da titolare e soprattutto con il piglio e le risposte giuste, di rinnovare non ha mica voglia. Per niente.

Fonte: CDS