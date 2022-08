LIVE – Sorteggio di Champions League, prima giornata tra il 6 e il 7 Settembre

Premere f5 per gli aggiornamenti

17,50 – Nella fase a gironi non ci saranno derby e saranno divisi per colori: Gruppi A-D in rosso. Quattro gruppi blu (E, F, G, H)

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Questo pomeriggio a Istanbul in Turchia alle ore 18,00 ci sarà il tanto atteso sorteggio della fase a gironi di Champions League. C’è grande curiosità per le italiane, Napoli compreso, per conoscere le rispettive avversarie. Gli azzurri saranno in terza fascia, come l’Inter, rischio insomma di un girone tosto per le squadre di Spalletti e Simone Inzaghi. Milan e Juventus invece saranno in prima e seconda fascia. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.Il quadro delle 32 partecipanti è completo: alle 26 formazioni qualificate di diritto, infatti, si sono aggiunte Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Benfica, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria, vincitrici degli spareggi.

La Redazione