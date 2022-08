Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa mattina, all’interno della sala stampa del Training Center Konami di Castel Volturno, ci saranno le conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Grande curiosità sulle loro aspettative in maglia azzurra e sulla stagione in Italia e in campo internazionale. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione