RIVIVI IL LIVE – Conferenza di Raspadori: “Non mi vedrete mai mollare”

La fantasia: “Sono un generoso, non mi vedrete mai mollare, sono carico e lo dimostrerò”

Napoli, la città: “Sulla città non c’è nulla da dire, anche i tifosi…L’impatto è stupendo, certo, devo ambientarmi, ma l’importante è prendere le cose con equilibrio. Sarà questo che mi aiuterà…La città…magnifica…”

Giocare al Maradona: “Ci sono responsabilità e partite di livello. C’è da lavorare, quotidianamente. Sarò a disposizione per fare il bene della squadra”

Mertens: “Sì, è vero, lui è stato il calciatore che mi ha colpito di più. Il modo in cui si muoveva, il modo in cui si smarcava…Essere venuto qui, più o meno al suo posto, è allo stesso tempo stimolo e responsabilità”

Il Sassuolo: “Devo ringraziare, certo, la trattativa è stata lunga, ma l’abbiamo affrontata responsabilmente. Senza il Sassuolo non sarei qui, mi hanno comunque dato la possibilità di seguire il mio sogno e li ringrazio”

Il modulo: “Qui c’è competizione, lo so e questo mi stimola. Il tasso tecnico della squadra è alto e va di pari passo con la mia ambizione. Mi ritaglierò spazio e offrirò alternative e soluzioni”

I compagni: “Sì, con i compagni di Nazionale ho parlato del Napoli. Anche loro sono stati importanti per la mia scelta, mi aspettavano, mi faceva piacere”

Ruolo: “Sono duttile, mi muovo bene tra le linee, ma sono pronto a tutto, voglio le mie occasioni e non vedo l’ora di averle”

La Champions: “I brividi, solo a pensarci, devo realizzare ancora il tutto. Il sogno di un bambino, ma anche l’ambizione di uno come me”

Mancini: “Non ho scelto Napoli su suo consiglio, ma ho parlato con lui in precedenza, mi aveva consigliato di mettermi in gioco e fare il grande salto…”

Giocare dove: “In mezzo, stare nella zona centrale è ciò che mi piace di più, ma le scelte le farà il mister, io sarò solo a completa disposizione. Ringrazio società e mister per aver puntato su di me.”

Il Napoli, perchè…“Volevo cominciare questo percorso, per crescere, per ambizione, per migliorare. Napoli è stato ciò che volevo, anche la società mi ha dimostrato di volermi e questo è stato uno stimolo in più”

