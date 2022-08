Le ultime su Navas, chiudere in sette giorni? Difficile ma non impossibile

Keylor Navas è rientrato in campo ieri dopo il piccolo problema alla schiena accusato alla vigilia della trasferta di Lilla e lo ha subito annunciato al mondo (social): «Feliz de volver». Felice di tornare: appunto. Il fatto, però, è che i tifosi napoletani hanno letteralmente invaso di commenti il suo profilo invitandolo senza mezzi termini a velocizzare le operazioni di trasferimento: e i due club, il Napoli e il Psg, stanno lavorando proprio per fare tutti felici. Fabian compreso, escluso come da copione anche dall’amichevole con la Juve Stabia e sempre più ai margini. Le storie, parallele ma destinate a intrecciarsi, procedono lentamente ma procedono dopo il blitz parigino dell’inviato di mercato con la giacca azzurra: ieri il Paris s’è dedicato alla rescissione del contratto di Ander Herrera, necessaria proprio a creare lo spazio in rosa da destinare a Ruiz, e nel frattempo ha continuato a trattare con Keylor e con il club di De Laurentiis per chiudere un cerchio economico che non può prescindere dalla buonuscita pretesa dal Gato. Assolutamente fermo sulla sua posizione di salvare – diciamo così – i 18 milioni di euro di ingaggio che da contratto gli spettano fino al 2024 (9+9). Non è facile, certo, e tra sette giorni il mercato tramonterà: sette giorni, sì, pochi ma sufficienti.

Fonte: CdS