La situazione di Fabian Ruiz tra “1000” incroci. Il Napoli ha un asso nella manica per Navas

Un altro giorno di lavoro. Intenso, continuo, costante; su due fronti. Anzi tre: la rescissione del contratto di Herrera, destinato all’Athletic Bilbao, è un elemento fondamentale per dare la stura al doppio affare. Le questioni viaggiano su binari paralleli, è stato spiegato e anche ribadito, però alla lunga l’intreccio tra le due trattative sembra inevitabile: per garantire a Navas la ricchissima buonuscita ritenuta imprescindibile per rescindere il contratto con il Psg fino al 2024, i club dovranno giocare sulla valutazione del cartellino di Ruiz; su un bonus alla firma per Keylor (legato proprio alla quantificazione della cessione di Fabian); e sul ricco contratto biennale che, anche in virtù della spinta del Decreto Crescita, rappresenterà l’ultimo punto di un’operazione estremamente articolata. E complessa. E datata: il ds Giuntoli ci lavora da tempo, da mesi, e i buoni rapporti con il regista Jorge Mendes, già protagonista del passaggio del Gato dal Real al Paris, possono fare la differenza.

Fonte CdS