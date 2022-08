Kvara è il calciatore che ha portato a termine più dribbling in Serie A!

Gol, sì. Assist, sì. Esultanze già diventate virali, anche. Khvicha Kvaratskhelia non ha fatto a meno di niente in questo spettacolare avvio di Serie A con 3 gol già segnati nelle prime due uscite con il Napoli di Luciano Spalletti tra Verona e il Monza. Tre gol segnati di testa, di destro e di sinitro. Ma c’è un dato nei dribbling effettuati dal calciatore georgiano che già spicca tra tutti i calciatori della Serie A. Che il dribbling fosse uno dei punti forti di Kvara lo si era capito già prima del suo approdo a Napoli, ma nei primi 180 minuti di questo nuovo campionato il georgiano è riuscito a portare a termine l’80% dei tentativi in campo. Una percentuale che nessuno in Serie A riesce a eguagliare. Lo scorso anno il migliore era stato Rafael Leao, oggi fermo al 61,5% secondo i dati WyScout. Nella Top5 italiana anche Piotr Zielinski, al 50%.