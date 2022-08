Il Napoli dei record in questo inizio di campionato, numeri impressionanti!

Dal primato condiviso con Inter e Roma in classifica agli assist, il Napoli ai vertici nelle statistiche del campionato dopo i primi 180 minuti. Certo, dati che hanno un peso relativo perché sono state giocate soltanto due partite, tuttavia testimoniano la qualità della partenza della squadra di Luciano Spalletti. Che, vale la pena ricordarlo, aveva iniziato benissimo anche nello scorso torneo, con 8 vittorie su 8, prima dello 0-0 sul campo della Roma, peraltro non privo di polemiche perché agli azzurri nagarono un rigore. Eccoli, allora, i numeri del Napoli. Sei punti come Inter e Roma. Nove reti, migliore attacco grazie alla cinquina al Verona e al poker al Monza. Più tiri, 47, come la squadra di Mourinho, che però ha realizzato solo due gol nelle partite contro Salernitana e Cremonese. Nove assist, con Piotr Zielinski che ne ha firmati due. Il polacco in ripresa anche se rischia di fare posto al 4-2-3-1 e a Raspadori, il talento pagato 30 milioni dal Napoli. Khvicha Kvaratskhelia capocannoniere con tre reti, lui che in Russia era arrivato a un massimo di quattro in un intero campionato. E infine Victor Osimhen è il calciatore di serie A che ha tirato di più: 15 volte. Il dato su Victor, che ha segnato due reti in due partite, merita però una riflessione: tre tiri nello specchio della porta e nove fuori, dunque è necessaria maggiore precisione, specie quando si alzerà il livello con l’inizio degli scontri diretti (il primo è quello in casa del Milan a metà settembre) e della Champions League, competizione in cui il nigeriano ha collezionato con il Lille cinque presenze (due reti) nella stagione 2019-2020, poco prima di trasferirsi a Napoli. Le statistiche confermano che il Napoli è in salute, pronto per l’inizio del primo ciclo intenso di partite, cinque in 21 giorni, dalla trasferta di Firenze a quella di Milano.