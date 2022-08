I tifosi azzurri inizino ad abituarsi alle gare del mercoledì, c’è la Champions!

Ieri il Napoli ha giocato un’amichevole contro la Juve Stabia, un allenamento congiunto, anche come occasione per presentare i nuovi arrivi in casa partenopea. Ma c’è da sottolineare, come fa Il Mattino oggi, che i tifosi azzurri dovranno cominciare ad abituarsi alle gare del mercoledì, quest’anno c’è la Champions. I tifosi del Napoli iniziano a farci l’abitudine. Il mercoledì sarà un appuntamento fisso, perché da quest’anno torna la Champions League. E allora anche un’amichevole con la Juve Stabia diventa l’occasione per fare un po’ di sano rodaggio. Ma non è stato solo questo a convincere quasi 40 mila tifosi azzurri a popolare le tribune del Maradona. La Juve Stabia giocherà nel campionato di serie C alle porte e non avrà l’appeal di Real Madrid o Manchester City, ma in questo momento è il Napoli ad attirare più di ogni altra cosa. Un assaggio dell’umore bollente della piazza lo si era avuto già domenica sera, dopo la vittoria rotonda contro il Monza nella seconda giornata di campionato. E l’impressione è che l’onda lunga di quell’entusiasmo non si sia ancora esaurita, anzi. I tifosi hanno raccolto l’invito della società (biglietti omaggio per la gara amichevole di ieri) senza farselo ripetere due volte.