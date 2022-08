Fontana: “Lobotka? Forse l’accostamento ad Iniesta da parte di Luciano non è blasfemo”

Gaetano Fontana, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha parlato oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, sottolineando tra le altre cose, la sua stima per il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. “Lobotka? Su di lui mi sono espresso tante volte, anche quando ha avuto molte critiche l’ho sempre considerato forte e capace. Logico che quando è arrivato in Italia abbia avuto un ambientamento difficile, lo slovacco affascina quando gioca, per come domina la palla, a me fa impazzire quando non ce l’ha: lui si propone, si smarca, magari l’accostamento ad Iniesta di qualche giorno fa da parte di Luciano non è blasfemo: parlo tatticamente, come idea di gioco di Iniesta, di Xavi. Se penso a Jorginho, il faro del Napoli di Sarri, parliamo di calciatori con idee differenti: all’italo-brasiliano piace giocare ad un tocco, Lobotka ha una gestione della palla diversa, come Iniesta ha il baricentro basso, sa giocare la palla uscendo da situazioni critiche rapidamente, ora sta raccogliendo i frutti anche perché psicologicamente sta davvero bene, è in fiducia. Personalmente mi piace molto l’accostamento di Lobotka a Pizarro, ci ho giocato molte volte contro, mi faceva impazzire e lo slovacco lo ricorda moltissimo”.