ESCLUSIVA – Dachi Tsurtsumia (giorn.): “Kvaratskeila? Giocatore tatticamente universale. La comunità georgiana è orgogliosa del suo connazionale”

Nelle prime due giornate di campionato, in casa Napoli è nata la stella della Georgia Kchvica Kvaratskeila . Tra Verona e Monza, tre gol e un assist per l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan. Ora si attendono altre conferme, già dalla sfida di Firenze. Di questo e altro ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista Dachi Tsurtsumia.

In queste ore si parla tanto del fratello di Kvaratskeila. Quali sono le caratteristiche e che di giocatore si tratta? “E’ un giocatore dell’Accademia della Georgia, 12 anni, come alcuni dicono che sia molto talentuoso. Sì, una delle accademie della squadra georgiana. È troppo presto per parlare di lui se me lo chiedi”.

Da quando è arrivato Kvaratskeila al Napoli, è aumentata la comunità georgiana in città? “Non posso dire nulla sui numeri a questo punto. Molti georgiani vivono in Italia e anche a Napoli. Una cosa che posso dirti è che ogni georgiano nel mondo e ovviamente nel Napoli è molto felice e orgoglioso che il nostro fuoriclasse Khvicha giochi per una delle più grandi squadre del calcio europeo. Il numero di georgiani che vogliono visitare il Napoli e vedere il Kvara giocare allo stadio Maradona è davvero in aumento”.

Kvaratskeila ha sempre giocato come esterno sinistro oppure ha ricoperto ha altri ruoli? “Posizione di gioco preferita per Kvara è l’ala sinistra, ma può essere universale sotto questo aspetto. Nella nazionale georgiana Kvara cambia squadra con i compagni, dipende da ciò di cui l’allenatore e la squadra hanno bisogno in un certo momento. Non ha mai avuto problemi di posizione”.

Ti vorresti presentare ai nostri lettori? “Dopo il trasferimento del Kvara nel tuo bellissimo club sono entrato in contatto con tanti napoletani. Sono un giornalista sportivo della Georgia, lavoro per uno dei più grandi canali televisivi della Georgia, Rustavi2, ma soprattutto sono un grande fan di Khvicha e sostengo lui e Azzuri con tutto il cuore. Sono davvero sorpreso di come i napoletani amino il calcio, sono anche molto amichevoli. Mi sono già innamorato del Napoli, come dice il famoso coro”.