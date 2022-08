Dott. De Nicola su Milik: “Arek è fortissimo dal punto di vista mentale”

Il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Tuttojuve.com, in merito al passaggio dell’ex azzurro Arek Milik alla Juventus.

“Milik è un gran giocatore, d’altronde a Torino non sbagliano mai un acquisto. Dopo l’esperienza al Napoli, voleva tornare in Italia e adesso andrà a giocare nella squadra più forte. Onestamente speravo potesse trasferirsi alla Juve, perché in questo modo potrà dimostrare nuovamente tutto il suo valore”.

Anche se lei disse di no alla Juventus?

“E’ vero, mi voleva la Juve allenata da Sarri. Il rifiuto arrivò in un momento particolare, lo feci per De Laurentiis”.

Come è l’Arkadiusz Milik che ha conosciuto al Napoli?

“Arek è fortissimo dal punto di vista mentale, è stato in grado di superare in maniera stupenda i due gravi infortuni al crociato. Non ricordo una volta in cui si oppose alle mie direttive, era sempre molto attento ad ascoltare quanto gli veniva detto per il suo bene. Ha sempre mostrato il massimo impegno, ha una grande capacità di adattarsi alle situazioni ed è una persona molto intelligente. Si troverà sicuramente bene a Torino. Non avrà nessun problema con la lingua, perché dopo qualche settimana che era a Napoli parlava già un ottimo italiano”.