De Sisti: “Fiorentina-Napoli sarà una bellissima partita, tra due allenatori molto bravi”

Giancarlo De Sisti, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli può rompere le scatole alle milanesi per lo Scudetto? Rompiscatole mi sembra poco, ma il Napoli sta facendo vedere già un’ottima integrazione dei nuovi e il solito bel gioco di Spalletti. La squadra è davvero divertente da vedere, ma andrei cauto sempre. Anche a Roma ci si esalta facilmente, ma poi lo Scudetto lo vince solo una squadra. Più ci si esalta e più si resta delusi. Io intanto mi tiro giù il cappello al talento georgiano, Kvaratskhelia. Che qualità e chi lo conosceva. A volte bisogna avere anche un po’ di fortuna con questi calciatori, ma bravissimo il Napoli a pescare un calciatore che sembra un campione vero. Spalletti? E’ un allenatore esperto, che ha più volte sfiorato il titolo. Gli auguriamo tutto il bene che desidera. Il suo bel gioco è noto a tutti. La sua Roma andava una meraviglia e molti hanno imparato e preso spunto da lui in questo ultimo decennio, anche con il finto centravanti. Italiano? Ha fatto bene tra Serie C e Serie B e anche al primo anno di Fiorentina. Sa adattarsi splendidamente ai giocatori che ha disposizione. Fa un gioco misto, partendo dal basso, ma è uno efficace che sa buttarla lunga quando serve. Fiorentina-Napoli per questo sarà una bellissima partita, tra due allenatori molto bravi”.