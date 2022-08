Conference League – Twente/Fiorentina 0-0, viola ai gironi

Stadio pieno a Enschede per Twente/Fiorentina, ritorno di Conference League per accedere alla fase a gironi della competizione. Buon primo tempo, giocato a ritmi alti, con un certo predominio ei padroni di casa, ma con i toscani che sfiorano il vantaggio con Sottil. Secondo tempo “agitato”, non solo per quanto avviene in campo. Occasione fallita da Ikone e discussione tra le panchina per qualche intemperanza di troppo dei tifosi. Recupero lunghissimo, palo di Mandragora e espulsione per Igor per perdita di tempo. Al triplice fischio finale è la Fiorentina a passare alla fase a gironi, risultato giusto dopo i 180 minuti giocati. Di seguito il tabellino:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers (80′ Bruns), Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek (80′ Ugalde); Vlap (88′ Steijn), Cerny (66′ Tszolis), Van Wolfswinkel, Misidjan (66′ Rots). Allenatore: Jans.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (93′ Benassi) Amrabat, Maleh (60′ Mandragora); Ikonè (93′ Martinez Quarta), Cabral (70′ Jovic), Sottil (70′ Gonzalez). Allenatore: Italiano

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

Ammoniti: 30′ Ikonè, 43′ Maleh, 45′ Propper, 57′ Sadilek, 63′ Zerrouki, 75′ Gollini (dalla panchina), 76′ Hilgers, 83′ Igor

Espulso: 93′ Igor (doppia ammonizione)