Capitan Elmas: “La fascia? Grazie a mister Spalletti. Sui tifosi dico che magnifica atmosfera”

Pomeriggio speciale per Elmas, tra i pochi “senatori” in campo, capitano per l’occasione, una fascia al braccio che lo ha reso orgoglioso: «E’ stato un onore, ringrazio Spalletti e i tifosi per l’atmosfera. Tutti i nuovi arrivati ci daranno una grande mano, sono fortissimi e sono bravi ragazzi. Rappresentano il futuro di questa squadra che hanno avuto l’opportunità di giocare per la prima volta al Maradona con la maglia del Napoli. Ndombele lo conoscevamo già tutti, è un grande giocatore, ha fatto un grande gol. Fiorentina? E’ una grande squadra con tanta qualità, dobbiamo dare tutto in campo, speriamo di vincerla».

Fonte: CdS