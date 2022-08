Bucchioni, giorn.: “Il Napoli ha una mentalità che in Europa le permetterà di dire la sua”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli ha una mentalità che in Europa le permetterà di dire la sua, quella di giocare ed essere dominante, al di là dell’avversario che avrà davanti. Il Milan e gli azzurri, secondo me, hanno appunto la mentalità e la personalità giusta per mettere in crisi anche gli avversari più forti. Napoli rinforzato? Fino a 20 giorni fa ero dubbioso, non capivo dove volesse andare De Laurentiis. Poi invece ha preso calciatori funzionali e utili per il presente e per il futuro. Gli addii del Napoli hanno visto salutare elementi un po’ a fine corsa, mentre adesso c’è tanta energia. Simeone e Raspadori arrivano in azzurro per consacrarsi, così come Kvaratskhelia. Quindi sì, il Napoli si è rinforzato e rinvigorito rispetto allo scorso anno. Fiorentina-Napoli? Gli azzurri sono avvantaggiati, i viola arriveranno dal ritorno col Twente. Italiano ha subito messo in atto un turnover molto profondo e sta pagando questo. Quando tu pensi alla coppa e nei preliminari fai giocare i più forti, è chiaro che qualcosa soffri in campionato. Se la Fiorentina si dovesse qualificare, però, sarebbe una bella spinta in vista del Napoli. Quindi fossi in Spalletti starei molto attento. Domenica gli azzurri arrivano favoriti, ma una cosa è certa: Italiano farà giocare i migliori, nonostante le scorie della gara col Twente si faranno sentire”.