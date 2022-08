Sold out al Maradona e al Franchi. Tifosi azzurri scatenati

Oggi l’amichevole a porte aperte con la Juve Stabia e domenica, invece, la trasferta con la Fiorentina, ma il Napoli contestualmente ha già annunciato l’inizio della prevendita per la quarta giornata di campionato in programma al Maradona: con il Lecce, mercoledì prossimo alle 20.45. Il listino prezzi: Tribuna Posillipo 70 euro; Tribuna Nisida 55 euro; Tribuna Family adulto 15 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti anello superiore 40 euro; Curve A e B anello superiore 30 euro. I biglietti potranno essere acquistati sia online attraverso il sito di Ticketone, sia in tutti i punti Ticketone autorizzati. Il club azzurro ha anche annunciato che in questa occasione non saranno messi in vendita i tagliandi relativi agli anelli inferiori dei Distinti e delle due Curve: tutte le info utili sono rintracciabili nella sezione dedicata del sito sscnapoli.it. Nel frattempo, in vista della trasferta di domenica a Firenze, il settore riservato agli ospiti del Franchi – a capienza ridotta – è già stato dichiarato esaurito: 1.240 biglietti letteralmente polverizzati a fronte di una richiesta decisamente superiore.

Fonte CdS