Salvione: “La torta è stata fatta, vedremo se arriverà la ciliegina Navas”

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenutodirettore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Situazione Navas: “Non ho novità di stamattina riguardo il portiere. Sul CorSport abbiamo raccontato con dovizia di particolari, questo blitz di Micheli a Parigi per sbloccare la situazione. Giuntoli, domenica, aveva raffreddato la situazione definendo la trattativa in alto mare, ma il club sta facendo di tutto per completare questa doppia operazione: Navas in, Fabian out. C’è da trovare la quadra complicata con la buonuscita che il portiere pretende dal Psg per rescindere, poi il ragazzo vorrebbe anche dei bonus alla firma dal Napoli, oltre all’ingaggio biennale. La richiesta del portiere è 4,5 milioni di euro di bonus e, più o meno, la stessa cifra di ingaggio, sul quale il Napoli usufruirebbe del decreto crescita. Ci troviamo di fronte ad un grande portiere, se arrivasse alla corte di Spalletti sarebbe il calciatore più titolato della squadra. Un grandissimo portiere, molto forte, bravo anche con i piedi. Di recente ho sentito qualche parere che voleva Meret superiore a Navas tra i pali, io non sono esattamente di questo avviso, perché il costaricano è davvero forte anche nei fondamentali. Inoltre porterebbe tanta esperienza, così come l’ha portata Sirigu, calciatore e uomo esperto, fondamentale per la vittoria dell’Italia agli Europei. Se arrivasse, sarebbe la ciliegina sulla torta, ma la torta è già stata fatta. Passare in due settimane da toni drammatici a trionfalistici, però, è eccessivo. Sono arrivati calciatori importanti anche a livello europeo, mi riferisco soprattutto a Ndombele, perché se Spalletti lo riporta ai suoi livelli, gli azzurri fanno un ulteriore salto di qualità, anche se l’Anguissa di questo inizio di stagione è mostruoso. Ripeto: la torta è stata fatta, vedremo se arriverà la ciliegina”.