Probabile formazione azzurra – In vista della Juve Stabia, spazio ai nuovi arrivati, compreso Olivera

Oggi pomeriggio ci sarà l’allenamento congiunto al “Maradona” con una cornica di pubblico davvero importante, per il Napoli contro la Juve Stabia. Secondo le pagine di “Repubblica” ci sarà grande curiosità per i nuovi acquisti. Su tutti Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori. Quest’ultimo da ieri si è allenato con il gruppo a Castel Volturno. Attesa anche per Olivera, il terzino sinistro che se la giocherà con Mario Rui e che come dice mister Spalletti sta ritrovando lentamente la migliore condizioni.

La Redazione