Manca una settimana al match interno delle ore 20,45 contro il Lecce, ma i tifosi azzurri sono alla caccia già del biglietto. Secondo TicketOne infatti sono quasi sold-out biglietti per la Curva B Anello Superiore. A buon punto per Tribuna Posillipo e Distinti Anello Superiore. Insomma in attesa della questione Navas, i sostenitori partenopei non vogliono mancare per la sfida contro i salentini.

La Redazione