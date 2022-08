Per la porta azzurra c’è sempre un piano B

Il viaggio parigino del Napoli, insomma, dovrà concludersi con delle certezze: dentro o fuori. E del resto mancano appena sette giorni alla fine del mercato: siamo allo sprint finale e in società domina la fiducia. Manca appena l’ultimo scatto. E se proprio dovesse saltare tutto, beh, allora si tenterebbe il piano-B: se non arriverà l’accordo per Navas, allora Giuntoli ricomincerebbe a lavorare con il Chelsea per Kepa. Però in affanno, in emergenza totale. Allez. Fonte: CdS