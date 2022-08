Nulla di serio per Navas, ecco cosa dicono gli esami diagnostici

Ieri, tra l’altro, Keylor è stato anche sottoposto agli esami strumentali necessari a confermare la prima diagnosi del problema alla schiena che domenica gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Lilla: una leggera lombalgia. Nulla di grave. E anzi lo staff medico ha annunciato che potrà riprendere regolarmente la preparazione già in questa settimana: tutto sta a capire se lo farà in Francia oppure in Italia. Fabian, dal canto suo, continua la sua vita da separato in casa: niente Verona e Monza e soltanto una serie di allenamenti individuali in sede. Lui è a scadenza, non ha alcuna intenzione di rinnovare e da gennaio potrà accordarsi a parametro zero con qualsiasi club: e così, a prescindere dalla sua voglia matta di Real, un’ipotesi che scatterebbe soltanto nella prossima stagione, dietro l’angolo lo aspetta un anno di tribuna. Un anno sprecato: ecco perché l’offerta del Psg, ricca e prestigiosa, lo attrae sempre più. Giorno dopo giorno. Inevitabilmente.

Fonte: CdS