Navas non vuole rinunciare ai 18 milioni di ingaggio

Dentro o fuori: settimana decisiva per chiudere l’affare Navas e Fabian Ruiz ora che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato. Per cercare di chiudere un inviato del Napoli è volato a Parigi per trovare la quadra con il Psg anche per la situazione dello spagnolo: entrambi sono ai margini del progetto, entrambi non vengono convocati. Per Navas è stata confermata la lombalgia, Fabian si allena da solo. Il problema resta l’elevato ingaggio del portiere, 18 milioni all’anno, a cui non riesce a rinunciare fino al 2024. Campos e Giuntoli stanno provando a chiudere il cerchio intrecciando le due operazioni di mercato: tra la valutazione di Ruiz (che orienterà l’affare), bisognerà lavorare sul bonus alla firma da versare a Keylor (di quattro milioni e mezzo, verosimilmente) e l’ingaggio biennale.

Fonte: Corriere dello Sport