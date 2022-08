Milik-Juve è fatta, ma i bianconeri sperano ancora in Depay!

L’operazione di Milik permetterebbe alla Juve di guadagnare margini di manovra per provare ad arrivare anche a Leandro Paredes. Tra la Juve e Milik c’è ancora la speranza che Memphis Depay possa abbattere le proprie richieste pur di non perdere il treno bianconero. In una settimana è cambiato tutto o quasi, l’intesa con l’olandese era pressoché raggiunta in vista della risoluzione del contratto con il Barcellona. Sfumata la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United anche la Juve ha dovuto rivedere i propri piani. Qualche offerta in arrivo tra Turchia e Premier ha portato l’olandese ad alzare le pretese con almeno 3 anni di contratto e ingaggio con i bonus a 10 milioni netti. E ora Depay è di fronte a una decisione da prendere subito, dentro o fuori: accettare l’ipotesi bianconera sensibilmente al ribasso o cercare un’altra squadra. Perché la Juve una decisione ormai l’ha presa: alle condizioni attuali, ha scelto Milik.