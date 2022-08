La strategia attendista del Napoli per Navas: il portiere vuole rilanciarsi

Il Napoli e Navas vogliono avvicinarsi, ma il club azzurro aspetta un segnale dal portiere della Costa Rica perché quei 15 milioni di ingaggio sono troppi per le casse del club italiano. Il Napoli non accelera perché il suo portiere titolare comunque lo tiene, è Meret. Eppure, i partenopei hanno qualche carta da giocarsi: restare tanti mesi fermo non farebbe bene a Navas e metterebbe a rischio la sua convocazione al Mondiale, mentre a Napoli sarebbe titolare più che una valida alternativa a Meret. Quest’ultimo, invece, potrebbe restare e riaprire il discorso per il rinnovo, ma gli azzurri sarebbero disposti ad accontentarlo e lasciarlo partire per trovare continuità ed essere protagonista. Il tempo stringe, però, ma il Napoli non ha fretta.

Fonte: Il Mattino