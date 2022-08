La Repubblica – Arriva l’ok del Psg, Navas sempre più vicino

Diverse fonti, molto media, esperti di calciomercato, danno ormai, Kaylor Navas vicinissimo al Napoli. Lo fa anche l’edizione on line di La Repubblica, secondo la quale sarebbe arrivato “l’ok del Psg all’ operazione. Passo decisivo nella trattativa: il portiere ha accettato l’ingaggio proposto dal club italiano, con il Psg che ha dato il via libera per l’approdo dell’ex Real Madrid in Serie A. Ultimi dettagli dell’affare, poi Luciano Spalletti avrà il suo portiere con Meret, molto probabilmente, che resterà nel ruolo di vice”.