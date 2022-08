Grande entusiasmo in città, per Napoli-Juve Stabia pronti 40mila spetattori!

Le sole braccia del Maradona, questa volta, non basteranno. Oggi i nuovi acquisti saranno presentati al completo in occasione dell’amichevole a porte aperte con la Juve Stabia. La società è stata costretta a rivedere i piani iniziali e dunque a incrementare la capienza dello stadio inizialmente ridotta alla Tribuna Posillipo e ai Distinti superiore. Le previsioni raccontano finanche della possibilità di toccare il tetto dei trentacinquemila o addirittura quarantamila spettatori. Una risposta super, facciamo anche pazzesca considerando che quella in programma alle 18 è praticamente una passerella tra cugini, ma tutto sommato l’attesa è alimentata sia dalle due vittorie convincenti con il Verona e il Monza sia dall’esordio assoluto di un poker di ragazzi che in un clic hanno trasformato la depressione in entusiasmo puro: Jack e i suoi fratelli, sì. Raspadori, Simeone, Ndombele e Sirigu: tutti in campo, tutti pronti a scrivere le prime pagine di una storia nuova. Tutti in smoking azzurro per una pomeridiana di fine estate che varrà anche da prova per la Fiorentina. Niente male come inizio.