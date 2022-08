Già lo scorso anno Meret fu titolare le prime due, poi…..si ripeterà la storia?

Alex Meret è attualmente il portiere titolare del Napoli, ma il mercato non è ancora chiuso, ed il club partenopeo è ancora alla ricerca di un altro difensore tra i pali, come sottolinea oggi il CdS. Anche lo scorso anno Alex Meret partì titolare nelle prime due giornate, ma ancora avvertiva la presenza ingombrante di Ospina che lo scavalcò dalla terza in poi, dopo un problema alla vertebra lombare che lo costrinse a saltare la Juventus, e divenne titolare in campionato. Meret si accontentò delle Coppe attraversando la stessa fase scoperta con Ancelotti e, soprattutto, Gattuso: alternativa del colombiano, mai titolare fisso, sempre in discussione, un co-protagonista. Un anno dopo è cambiato tutto per non cambiare (quasi) nulla. Ospina se n’è andato, ma il Napoli la porta non l’ha affidata subito a Meret, s’è guardato attorno in cerca di opportunità, si è lasciato distrarre dalle occasioni, ne ha trovate un paio, prima Kepa del Chelsea, poi Keylor Navas del Psg, il vero obiettivo all’alba dell’estate. Fonte: CdS