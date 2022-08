Gazzetta – Napoli che festa per i nuovi! Tifosi in delirio per Kvara

Alle ore 18,00 il Napoli ha giocato l’amichevole, un allenamento congiunto, con la Juve Stabia, finita 3-0, gol di Ndombele, Ambrosino e Zerbin sul finale. Al Maradona erano presenti 40mila spettatori, che hanno esultato alla presentazione della squadra. La festa prima di tutto. Perché davanti a 35 mila tifosi il Napoli ha presentato al suo pubblico gli otto acquisti che può mostrare con orgoglio. E ci sono applausi per tutti. Ma il top dei decibel si tocca quando viene presentato Khvicha Kvaratskhelia, già un idolo dopo la doppietta di domenica contro il Monza. Poi il boato vero e proprio quando al microfono Kvara dice: “Ciao Napoli, forza Napoli sempre!”, col piglio di chi vuol dimostrare di poter presto padroneggiare la nostra lingua. Dicevamo applausi per tutti e con particolare affetto anche per il coreano Kim, pure lui in gol al debutto al Maradona domenica scorsa. GdS