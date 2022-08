FFP: rischio sanzioni per tre club italiani. Coinvolti anche Psg e Barcellona

Sono tre i club italiani sotto la lente di ingrandimento della Uefa per aver violato le norme del Fair Play Finanziario, ma il massimo a cui potrebbero andare incontro sono sanzioni e la chiusura del mercato per una finestra o più. Difficile si arrivi a questo, vista l’introduzione di un nuovo FFP a partire dal 2023, tuttavia, se Inter e Roma si stanno accordando con la Uefa per l’entità delle sanzioni, rischia di più la Juventus, che ha rifiutato qualsiasi accordo a causa anche dei rapporti tesi per il caso Superlega. Tra i club europei a rischiare maggiormente sono Psg (deficit di circa 30 milioni l’anno) e Barcellona, già sotto inchiesta da parte della Liga, ma che nega qualsiasi indagine sul proprio conto. Le indagini fanno riferimento è all’anno 2020/2021.

Fonte: Il Mattino