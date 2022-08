Elmas: “E’ bello vedere il Maradona così. Quest’anno i tifosi saranno sempre con noi”

Eljif Elmas, questa sera capitano del Napoli, nella partita di allenamento congiunto che è appena terminata con la Juve Stabia col risultato di 3-0, ha parlato da bordo campo al termine dell’amichevole. “Sono contento di essere stato il capitano questa sera, è un onore per me e ringrazio mister Spalletti, ed è bella l’atmosfera che si respira qui al Maradona. Quest’anno i tifosi saranno dalla nostra parte. Ndombele lo conoscevamo anche al Tottenham, è un grande calciatore e siamo felici che sia con noi. Che bello vedere in campo i giovani della Primavera che rappresentano il futuro del Napoli. Domenica contro la Fiorentina speriamo di vincere ancora e portare a casa i tre punti, loro sono una grande squadra ma noi daremo tutto in campo”