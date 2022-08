Domani pomeriggio ci sarà il sorteggio a Montecarlo, inizio alle ore 17,45, per i gironi di Champions, in attesa di conoscere le ultime dai turni preliminari. C’è grande attesa in casa Napoli, gli azzurri sono collocati in terza fascia con il rischio di un girone di ferro, come l’Inter di Simone Inzaghi. Le altre due italiane Milan e Juventus sono rispettivamente in prima e seconda fascia.

Fonte: CdS