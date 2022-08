DIRETTA LIVE ALLENAMENTO – Napoli-Juve Stabia: formazione ufficiale degli azzurri

Premere f5 per gli aggiornamentiÂ

Dopo aver vinto per 4-0 contro il Monza e in vista della sfida di domenica sera al “Franchi” contro la Fiorentina, il Napoli questo pomeriggio aprirà il “Maradona” al pubblico. L’occasione è per un allenamento congiunto contro la Juve Stabia. In vista della sfida contro le “vespe” si vedranno all’opera i nuovi acquisti, Sirigu, Ndombele, Raspadori e Simeone e quelli non impiegati contro il Monza. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco