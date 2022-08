Di Bari, ds Juve Stabia: “Ottimi rapporti tra società, se ci saranno occasioni…”

“Per i ragazzi c’è tantissima emozione.Per me un po’ meno, che qualche partita lì l’ho giocata (ride ndr).

D’Agostino? E’ un ragazzo interessantissimo, si sta applicando molto. Vuole dimostrare al Napoli di poter fare una bella figura. Questi test ti aiutano nel capire a che punto si è nella preparazione. Per noi è un’opportunità per crescere e avere un buon impatto per l’inizio del campionato. Il Napoli si giocherà lo Scudetto, ha costruito una grande squadra.

Chiacchierata di fine mercato con Giuntoli? Siamo sempre in contatto, i rapporti sono ottimi e se ci sarà qualche occasione la vedremo insieme. Intanto lo ringraziamo per averci dato l’occasione di poter far parte ad una festa come quella che ci sarà oggi pomeriggio.

E’ una cosa bellissima, cercheremo di porci nella migliore condizione. Napoli chiama la Campania e sono iniziative davvero belle. Siamo contenti che sia accaduta con la Juve Stabia. Anche il mister trasmetterà ai nostri ragazzi l’idea giusta: divertirci, non farci male e pensare che sia noi che il Napoli avremo impegni molto importanti a breve. Gli azzurri addirittura già domenica contro la Fiorentina.

La nostra ambizione in Serie C? Vogliamo fare buone cose, la società ci sta mettendo nelle condizioni di lavorare al meglio. Vogliamo far tornare l’entusiasmo a Castellammare.

Consiglio di Stato? Quando interviene, bisogna aspettarsi di tutto. C’è il rischio che il girone possa passare a 21 squadre. E’ una situazione non semplice, vedremo lo scenario che verrà fuori. Speriamo che i vertici la gestiranno al meglio. Scambio Altobelli-Matera? Sono uscite tante voci, ma non c’è nulla di vero”.