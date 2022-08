Baiano: “Il Napoli non è migliorato perché era già ad alto livello”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex calciatore, tra le tante, di Napoli , che ha parlato dell’inizio di stagione del: “Sono arrivati tanti giocatori nuovi, ci sono state due vittorie roboanti contro, quindi test non attendibili. Sta di fatto che ilha dimostrato continuità rispetto alla passata stagione. Se questi risultati fossero arrivati contro Inter e Milan avremmo avuto ragione di esaltarci, mentre oggi ci si esalta e deprime a seconda del risultato. I conti si fanno alla fine. Sia chiaro: non vedo ilmigliorato perché era già ad alto livello nella passata stagione. Ora c’è bisogno che questi giovani di grande prospettiva si concretizzino, hanno portato tanto entusiasmo e, grazie a questo, lo spogliatoio si è rinforzato. Ovvio che se perdi, non è semplice reagire. Riguardo lo spagnolo, voglio sottolineare come sia un malcostume tutto italiano quello di mettere fuori rosa i calciatori in scadenza. Solo insuccedono queste cose. Queste dinamiche, da ex calciatore, non le capisco, ancorché quando ci troviamo di fronte a grandi professionisti. Nel caso specifico diè un braccio di ferro con la società che prova a costringerlo ad andare via, ma l’errore sta nel portarlo in scadenza, dunque lo ha fatto la società. Il ragazzo avrebbe meritato una proposta d’ingaggio sicuramente più importante, anche in relazione alle squadre che lo seguono“.