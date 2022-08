AMICHEVOLE – Napoli-Juve Stabia 3-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo un ottimo inizio nelle prime due giornate di campionato, quest’oggi ha giocato al “Maradona”, un test amichevole contro la Juve Stabia, davanti a quasi 40 mila spettatori. Partita che ha visto il debutto dei vari Sirigu, Ndombele, Raspadori e Simeone. La gara si sblocca nella ripresa con la splendida rete dai 25 metri di Ndombele. In gol nel finale il classe 2003 Ambrosino e Zerbin con il tiro a giro. Ecco le pagelle dell’allenamento congiunto.

Top

Sirigu 6,5 – Il portiere ex Psg, Torino, Palermo e Genoa era al debutto in maglia azzurra e si è messo in evidenza. Splendido colpo di reni sul tiro da centrocampo di Bentivegna e sul colpo di testa di Della Pietra.

Ndombele 7 – Era alla prima in maglia azzurra con appena un paio di allenamenti con la squadra, ma si vede che ha colpi. Passaggi di prima per la squadra, buon controllo di palla e infine la rete del vantaggio. Splendido tiro dai 25 metri e il “Maradona” ha già un altro idolo.

Raspadori 6 – Era impensabile che dopo poche sedute di allenamento con la squadra, potesse già essere al massimo della forma. Si sono visti comunque colpi interessanti. Sfiora la rete almeno per tre volte. Appena sarà al massimo dirà la sua.

Politano 6 – Primo tempo dove il Napoli non ha creato tanto, però l’ex di Sassuolo e Inter ha spesso dialogato con i compagni. Mancata a tratti la zampata finale, ma comunque sembra essere in buona condizione.

Zerbin 6,5 – Il classe ’99 è entrato con il piglio giusto. Tanta grinta e per voglia di fare, chiudendo allo scadere con la splendida rete a giro, lanciando un chiaro segnale a Spalletti.

Ambrosino 6,5 – Il classe 2003 di Procida era al debutto al “Maradona” con la maglia azzurra, ma non ha patito l’emozione. Lotta come un leone e segna anche una bella rete, sdradicando la palla e andando in gol. Nei prossimi giorni si conoscerà il suo futuro, ma questa è un’altra storia.

Flop

Elmas 5 – Per il macedone fascia di capitano, prima volta in assoluto, ma non riesce ad incidere. L’unico tiro, non potente e centrale, per il resto ancora lontano dalla condizione migliore.

Gaetano 5,5 – Avrebbe l’occasione il classe 2000 di Cimitile di far gol in casa, ma dopo un buon scatto, si perde in un bicchier d’acqua. Non sembra al top della condizione e con il mercato ancora in atto, non è semplice dare il 100%.

Ounas 5 – L’esterno franco-algerino, come sempre, ha tanta voglia, ma spesso si dimentica dei compagni di squadra. Scatti e tiri, ma manca la precisione, oppure trova il portiere avversario. Sembra non essere al centro del progetto e non sfrutta anche amichevoli come queste per mettere in difficoltà Spalletti.

