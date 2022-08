UFFICIALE – Milena Bertolini confermata c.t. Italia. Ecco l’elenco degli altri tecnici

In attesa di tornare in campo a Settembre quando l’Italia femminile dovrà affrontare Moldova e Romania, con due successi le azzurre saranno prime e qualificate ai prossimi mondiali, la Figc ha ufficializzato tutti i tecnici delle varie Nazionali.

Nazionale Femminile: Milena Bertolini

Nazionale Under 23 Femminile: Nazzarena Grilli

Nazionale Under 19 Femminile: Selena Mazzantini

Nazionale Under 17 Femminile: Jacopo Leandri

Nazionale Under 16 Femminile: Viviana Schiavi

Fonte: figc.it