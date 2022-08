SERIE A FEMMINILE – Il Pomigliano acquista dall’A.s. Roma Alice Corelli

Una giovane di qualità e dalle grandi prospettive. Alice Corelli è un’attaccante del Pomigliano. La classe 2003 cresciuta nelle giovanili della Roma, arriva dalla capitale in prestito dopo le esperienze in serie A, con la Primavera e con la maglia della Nazionale Under 17 e Under 19. Raggiunge l’amica di club Chiara Manca già a Pomigliano da qualche settimana, ricostituendo quel duo d’attacco che tanto bene ha fatto nel campionato Primavera 2019-20. Quest’anno ha raccolto presenze con la prima squadra e reti in Coppa Italia. Vestirà la maglia granata grazie all’intesa raggiunta dal Direttore Sportivo Salvatore Violante che ha curato ogni dettaglio per il suo trasferimento a Pomigliano d’Arco.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it