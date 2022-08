PRIMAVERA 1 – Napoli-Cesena, designata la terna arbitrale

Dopo la prima giornata Napoli e Cesena hanno esordito non nel migliori dei modi. Gli azzurrini sono stati sconfitti a Lecce per 2-0, mentre i romagnoli battuti in casa per 0-3 dalla Roma. Sabato l’occasione per una delle due di sbloccare la loro stagione. E’ stata designata la terna arbitrale per il match che si giocherà a Cercola.

Primavera 1 – Napoli-Cesena Arbitro: Mario Perri Roma 1; Ass1: Andrea Cecchi Roma 1; Ass2: Giampaolo Jorgji Albano Laziale

La Redazione