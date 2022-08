Perrone, giorn.: “Napoli? Anche quest’anno la squadra c’è, con un Kvaratskhelia in più”

Roberto Perrone, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli? L’anno scorso ero convinto che potesse vincere lo Scudetto. Gli è mancata un po’ la giusta crescita mentale per fare un salto in avanti. Anche quest’anno la squadra c’è, con un Kvaratskhelia in più. Spero per il calcio italiano che possa dimostrarsi fantasmagorico come sembra. Il Napoli resta molto attrezzato, anche se in difesa la partenza di Koulibaly ha perso qualcosa. Il lato positivo è che l’attacco è formidabile. Con l’Inter è la squadra più forte del campionato come potenziale complessivo. Il Napoli però deve avere fiducia in sé stesso e non mollare il colpo come fatto lo scorso anno”.