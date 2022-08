Panchina con voto sufficiente, per alcuni solo minutaggio

Non tutti hanno preso il voto, ma per molti era mettere benzina nelle gambe

6 Olivera

Un po’ di minuti in più per capire su quale pianeta è atterrato. È qui dal primo giorni, ma per via dell’infortunio si è integrato con maggiore lentezza. Si piazza al posto di Rui a sinistra e mostra di essere un po’ più prudente: prima di lasciare la propria posizione ci pensa mille volte. E non lo fa.

6 Elmas

Al posto di Kvara in quello ma i due sono diversi come il giorno e la notte, ma certo il macedone è prezioso anche in fase di copertura, quando per due volte respinge in area azzurra. Meglio quando viene spostato mezzala nel finale: si diverte in una giocata in solitario, neppure fosse al circo. Ma il clima è da mente libera.

sv Politano

Uno come lui è ovvio che sia seccato di entrare sul 3-0. Si piazza sulla destra e riesce comunque a timbrare il cartellino, facendo qualche corsetta di buona volontà all’indietro, ma senza mai fiammate. D’altronde non ce ne sta bisogno, anche perché il Monza sembra ormai come un toro senza neppure un po’ di forza.

sv Zerbin

Forse è una delle sue ultime apparizioni con la maglia azzurra, perché visto i portenti che sono rimasti in panchina, difficile che la prossima volta tocchi a lui scendere in campo. In ogni caso anche con il Monza, come contro il Verona, si piazza esterno a sinistra e garantisce i movimenti del 4-3-3.

sv Ounas

Ha una tale voglia di strafare che quasi di trasforma in un mulo e attacca uno contro tutti in almeno due circostanze. È lì che ha una voglia matta di fare gol, non si avvicina mai alla porta. Però ha determinazione e può essere prezioso come alternativa in qualche gara. Ma la palla va data più spesso. Fonte: Il Mattino