Navas, Mendes tratta la buonuscita: il Napoli attende

Navas è fermo ai box nel Psg: non è stato convocato per la sfida di domenica scorsa contro il Lille per un fastidio alla zona lombare. Il Napoli rappresenta una prospettiva di interesse, il problema è l’ingaggio (9 milioni a stagione). Ha un contratto per altri due anni e il suo agente Mendes dovrà andare a trattare la buonuscita con il club parigino. Navas, così, chiuderebbe le pendenze economiche con il Psg e poi andrebbe a ragionare con il Napoli sul nuovo contratto (un biennale) alle cifre che rientrano nei parametri del club azzurro. La seconda soluzione sarebbe rappresentata da un prestito annuale al Napoli con la condivisione dell’ingaggio tra le due società e una partecipazione consistente in tal senso da parte del Psg. Kepa del Chelsea rappresenta l’alternativa, trattativa anche questa non semplice per l’ingaggio alto dello spagnolo.

Il Mattino