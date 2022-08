Napoli-Navas, c’è un grosso ostacolo ma AdL non ha fretta

Il Napoli in questo finale di mercato è tra le protagoniste, ha piazzato in tutto otto colpi, ma vorrebbe chiudere alla grande con l’arrivo del portiere. Non è un mistero, come riporta il CdS, che il prescelto sia Keylor Navas e che il costaricense voglia l’azzurro. C’è però un grosso ostacolo, ovvero la buonuscita. L’estremo difensore sudamericano guadagna lordi 18 milioni d’ingaggio e non è semplice la soluzione. De Laurentiis ha una strategia, l’attesa, non ha fretta, a differenza delle trattative precedenti e gli vorrebbe offrire per due anni un ingaggio da 3 milioni sfruttando il Decreto Crescita. Navas sarebbe il regalo finale per Spalletti di una sessione estiva davvero molto buona.

La Redazione