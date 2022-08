Mertens a Dazn: “Napoli sempre nel cuore. Ho visto tanta qualità nei giovani azzurri”

Dries Mertens è un tifoso speciale che segue il Napoli a distanza consolando, ancora, l’amarezza per com’è finita:

«Sono stati nove anni meravigliosi. Certo, poteva finire diversamente, credo che la società potesse parlarne prima, spero possa imparare da questa esperienza per diventare ancora più grande».

L’attaccante belga si è raccontato a Supertele-Leggero come un Pallone, su Dazn, parlando anche della sua nuova avventura al Galatasaray: «Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì».

Il Napoli lo sta convincendo: «Ho visto la partita questo weekend, devo dire che il livello dei giocatori è molto alto. Sono contento perché stanno dimostrando entusiasmo, si vede che sono giocatori forti, giovani che hanno voglia di vincere. Insigne? Lo sento molto spesso, sta bene lì ed è molto contento».

Fonte; CdS