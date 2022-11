Mertens a DAZN: “Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla”

Dries Mertens, ex bomber del Napoli, ora al Galatasaray, ha parlato ieri sera a Supertele-Leggero come un Pallone, l’approfondimento condotto da Pierluigi Pardo. «Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì. Sono stati nove anni meravigliosi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, per questo posso solo dire grazie. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra».

